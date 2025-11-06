عاجل/ كشف هوية “تيكتوكر” شهير متورّط في سرقة متحف اللوفر

كشفت تقارير إعلامية، الخميس 6 نوفمبر 2025، أن مؤثرا على تيك توك ويوتيوب متهم بسرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر الفرنسي.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه “تم تحديد هوية أحد نجوم كمال الأجسام على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كان يُعرف سابقا بـ”أسطورة موتوكروس”، كمشتبه به في ما يُسمى بسرقة القرن في متحف اللوفر”.

وأُلقي القبض على “عبد الله ن.”، 39 عاما، الملقب بـ”دودو كروس بيتوم”، في 29 أكتوبر، ويواجه تهما أولية بالسرقة على يد عصابة منظمة والتآمر الإجرامي.

ويشتبه المحققون في أن “دودو كروس بيتوم” هو أحد الرجلين اللذين استخدما رافعة كرز لدخول معرض أبولو بمتحف اللوفر في 19 أكتوبر وسرقة مجوهرات ثمينة، تُقدر قيمتها بـ88 مليون أورو. ولم يتم استرداد المجوهرات بعد.

وأوضحت مصادر أن عبد الله يتحدر من أوبرفيلييه، وبرز اسمه لأول مرة من خلال مقاطع فيديو على يوتيوب وديلي موشن تُظهره يؤدي حركات بهلوانية ويقود دراجاته لمسافات طويلة من منزله إلى معالم باريس الرئيسية مثل الشانزليزيه وتروكاديرو.

ومؤخرا، ظهر على تيك توك، وركز على تدريبات الشوارع ودروس قيادة الدراجات النارية للشباب.

سكاي نيوز