طاقته شبه غير محدودة: ربط تونس بأكبر كابل بحري في المتوسّط..#خبر_عاجل

قال المدير المركزي بشركة اتّصالات تونس، أسامة الصامت، إنّ تونس استقبلت كابل “Medusa” البحري، الأكبر في البحر المتوسّط، لتُصبح بذلك أوّل دولة إفريقية تستفيد من سرعات إنترنت تصل إلى 24 تيرابت في الثانية.

ووصف أسامة الصامت، في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، الحدث بأنّه “يوم تاريخي”، إذ تمّ ربط تونس بكابل جديد يعتمد أحدث التقنيات في كابلات الاتصالات البحرية، ويتميّز بطاقة شبه غير محدودة، ويمتدّ من البرتغال إلى البحر الأحمر على مسافة تُقدّر بـ8760 كيلومترًا تحت سطح البحر.

ويُعدّ هذا المشروع أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية المدعومة من الاتحاد الأوروبي.

وأشار أسامة الصامت في هذا السياق إلى أنّه يمثّل فرصة حقيقية لتونس لتعزيز ارتباطها بالعالم بأسره.



وبيّن أنّ كابل “Medusa” يربط بين 13 دولة عبر أكثر من عشرين نقطة اتّصال