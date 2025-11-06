إيران: “لا نثق في أي دولة ولكن”..

“الدينار التونسي أقوى عملة في أفريقيا”/ خبير يرد على تصريح رئيسة الحكومة ويكشف..#خبر_عاجل

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، أن طهران “لا تثق بأي دولة”، لكنها تواصل المفاوضات من أجل تحقيق “مصالح الشعب الإيراني”.
وأفادت وكالة “تسنيم” للأنباء بأن تصريحات عراقجي جاءت خلال لقائه صباح الخميس بعدد من طلاب الجامعات في همدان.
وأبرز عراقجي أن “الحرب التي استمرت 12 يوما كانت مدرسة كبيرة كشفت عن قدرات إيران العسكرية والعلمية”، مؤكدا أن “الصواريخ الإيرانية أثبتت فاعليتها في ساحة القتال الحقيقية وتمكنت من تجاوز الدفاعات والوصول إلى أهدافها بدقة، رغم الدعم الأميركي والأوروبي لإسرائيل”.
وأضاف أن تلك المواجهة أبرزت حقيقة أن “القوة وحدها هي الضامن للبقاء في نظام دولي ما زال قانون الغاب سائدا فيه”.

