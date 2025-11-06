تقلّبات جوية منتظرة: وزارة الفلاحة تحذّر..#خبر_عاجل

أوصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين بأخذ الاحتياطات اللاّزمة لحماية مواشيهم والآلات الفلاحيّة والتّجهيزات ووضعها في أماكن بعيدة عن مجاري الأودية وإعادة التّثبّت من متانة أوصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين بأخذ الاحتياطات اللاّزمة لحماية مواشيهم والآلات الفلاحيّة والتّجهيزات ووضعها في أماكن بعيدة عن مجاري الأودية وإعادة التّثبّت من متانة تركيز البيوت المحميّة تحسبا لهبوب الرّياح.

ويأتي تحذير وزارة الفلاحة في ظل توقعات المعهد الوطني للرّصد الجوي، بأن الوضع الجوي آخر نهار اليوم الخميس 06 نوفمبر 2025 سيكون ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بمناطق أقصى الشمال الغربي ثم تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط أثناء اللّيل وخلال يوم الغد الجمعة 07 نوفمبر 2025 وتكون أحيانا غزيرة خاصة بمناطق أقصى الشمال وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية تركيز البيوت المحميّة تحسبا لهبوب الرّياح.

ويأتي تحذير وزارة الفلاحة في ظل توقعات المعهد الوطني للرّصد الجوي، بأن الوضع الجوي آخر نهار اليوم الخميس 06 نوفمبر 2025 سيكون ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بمناطق أقصى الشمال الغربي ثم تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط أثناء اللّيل وخلال يوم الغد الجمعة 07 نوفمبر 2025 وتكون أحيانا غزيرة خاصة بمناطق أقصى الشمال وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية