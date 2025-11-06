الليلة: أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق..



يتميز الطقس هذه الليلة بظهور سحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بمناطق أقصى الشمال الغربي ثم تشمل بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة بمناطق بأقصى الشمال مع تساقط البرد بأماكن محدودة وسحب عابرة ببقية الجهات.

وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى لتتجاوز 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.

ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.

فيما تتراوح الحرارة ليلا عامّة بين 16 و 21 درجة وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات الغربية.