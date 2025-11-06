إنتخاب تونس عضوا بلجنة الخبراء بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عن انتخاب تونس، عضوًا في لجنة الخبراء الاستشاريين للوكالة الدولية، ممثلة عن قارة إفريقيا، وذلك عقب الانتخابات التي أُجريت خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن اختيار عدد من الخبراء من مختلف دول العالم لعضوية اللجنة التي تُعد من أبرز اللجان الفنية التابعة للوكالة الدولية.

وتحصلت التونسية هالة الكوكي على 8 اصوات متقدمة على المصرية ايمان جمعة (7 اصوات) التي تم انتخابها ايضا في نفس اللجنة وفي المقابل لم يجن ممثلا جنوب افريقيا والراس الاخضر سوى خمسة اصوات لكل منهما. وتتكوّن المجموعة الاستشارية للمنظمات الوطنية من عشرة أعضاء، يقع انتخابهم من المناطق الخمس (إفريقيا والأمريكتين وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا) لمدة ثلاث سنوات، وتُعنى بتقديم الاستشارات والتوصيات للوكالة الدولية، بما يعزّز التعاون وتطوير أداء الوكالات الوطنية لمكافحة المنشطات حول العالم