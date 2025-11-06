الوضع الصحي للمساجين المُضربين: محسن مرزوق يخرج عن صمته ويكتب..

نشر الناشط السياسي محسن مرزوق، اليوم الخميس، تدوينة تطرق فيها الى الوضع الصحي للمساجين السياسيين المضربين عن الطعام، ومن ابرزهم جوهر بن مبارك الذي يواجه حكما ابتدائيا بالسجن 18 عاما في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة، والذي اكدت هيئة الدفاع في القضية، تدهور حالته الصحية على خلفية دخولها في اضراب جوع وحشي، منذ 28 اكتوبر الماضي، الأمر الذي نفته هيئة السجون والاصلاح في بلاغ رسمي.

وفي ما يلي نص تدوينة محسن مرزوق كاملا:

◦ هزيمة السجن وانتصار المسجون!

◦ بكل موضوعية : لقد انهزم السجانون ومنطقهم سياسيا وأخلاقيًا شرّ هزيمة…ولم يبق لهم من نصير غير استعمال القوة الحافية دون شرعية أو مشروعية…ومن يحكم بالقوة الحافية فقط يمشي على المسامير الصدئة حافيا…

المسجونون ظلما، بمنطق السياسة أو بمنطق الإقتصاد، هم المقام الشاهق كلهم دون استثناء بمن فيهم خصوم لي وأصدقاء لي …

أيقونات صاروا..: لانهم لم يُواجَهوا بمنطق أو إنجاز ولكن بجبن القوة …

من لم يعرف السجن من أجل الحق لا يعرف أنه كلية تخرّج وطني….للقيادة

◦ هي مجرد تواقيت

◦ هل تسمعون دقة الساعة؟