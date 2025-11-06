عاجل/ 7 نواب يستقيلون من مكتب البرلمان

قريبا.. تونس تشرع في تجربة جراحة الروبوت

2025/11/06

قام ثلاثة نواب مساء اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 بإيداع استقالاتهم بمكتب الضبط بالبرلمان، اثنين منهم عن كتلة صوت الجمهورية.
وأكد النائب عن كتلة صوت الجمهورية محمد أمين الورغي في تصريح لموزاييك ان سبعة أعضاء أعلنوا استقالتهم من مكتب مجلس نواب الشعب اليوم من بينهم عضوان عن كتلة صوت الجمهورية أودعا الاعلام بالاستقالة بمكتب الضبط.
واوضح الورغي ان كتلته تساند قرار عضويها بالاستقالة التي أرجع أسبابها إلى “تكرر خرق أحكام النظام الداخلي للمجلس، وعدم اعتماد مداولات مكتب البرلمان عند اتخاذ القرار”، وفق تعبيره

