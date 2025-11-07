من بينهم أربعيني: القبض على 8 أشخاص قاموا بحرق الراية الوطنية بمدرسة إبتدائية..#خبر_عاجل

تمكّنت الوحدات الأمنية ، من القبض على 8 أشخاص من بينهم أربعيني والبقية قُصّر ، قاموا بإنزال الراية الوطنية وحرقها بمدرسة إبتدائية بالهوارية من ولاية نابل.

وأوضح النّائب بالمجلس الجهويّ عن مُعتمدية الهوّارية “بشير الطبيب” في في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم ، أن الواقعة جدّت يوم أمس الخميس وقد قام المعنيّون بكتابة عبارات “داعشية “و مُنافية لمدنيّة الدّولة وفق تصريحه.

وندّد الطبيب ، بإستقطاب أحد المتورّطين وهو أربعيني وله سوابق مرتبطة بالفكر الداعشي بعدد من القصر ومنهم من يزاول تعليمه بالمدرسية المذكورة، مضيفا أن المتورطين في هذه الحادثة التي وصفها بالجبانة إعترفوا بما نسب إليهم .