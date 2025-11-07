تلميذ يقضى ليلة داخل المعهد في تحد على “التيكتوك”: الادارة تتدخل وهذه العقوبة التي تنتظره..!

أكد عضو الفرع الجامعي للتعليم بأريانة منتصر بن رمضان ان الحادثة التي جدت بأحد المعاهد الإعدادية بالجهة وقام خلالها أحد التلاميذ بإنجاز تحدّ افتراضي وتصوير نفسه وهو بصدد قضاء ليلة كاملة داخل المؤسسة التربوية، تطلبت تدخل إدارة المعهد ومندوب حماية الطفولة من اجل التحقيق في هذه الحادثة واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية اللازمة حسب ما تنص عليها القوانين.

وأوضح منتصر بن رمضان ان تصريحات التلميذ تفيد بأنه لم يمضي ليلته داخل أحد اقسام المعهد مثل ما اظهره الفيديو حيث قام بتصوير نفسه في الساعة الأخيرة لخروج التلاميذ والتي عادة ما تكون فيها الأجواء مظلمة ثم عاد الى منزله واستأنف تصوير الفيديو في الصباح الباكر من المعهد ليوهم المتابعين بقضاء الليلة داخل المعهد مشيرا الى ان كاميرات المراقبة أظهرت مغادرة التلميذ للمعهد عند الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساء وان التلميذ قام بفبركة الفيديو المتداول باستعمال الذكاء الاصطناعي.

وشدد بن رمضان في تصريح لاذاعة الديوان اف ام على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من اجل منع تكرار مثل هذه الحوادث في المؤسسات التربوية بالإضافة الى تركيز حوار مجتمعي يجمع جميع الأطراف المعنية من اجل حماية المؤسسة التربوية من هذه الظواهر الشاذة والتي تؤثر سلبا على نفسية التلاميذ مشيرا الى ان هذه الحادثة قد تعرض التلميذ الى الطرد النهائي من المعهد بعد عرضه على مجلس التأديب داخل المؤسسة.