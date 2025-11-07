بلاغ هام للإدارة العامة للحرس الوطني..#خبر_عاجل

افادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها أنه تم بداية من الخميس 06 نوفمبر 2025، على الساعة الرابعة مساءً (16:00)، الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية الخاصة بمناظرة انتداب عرفاء ذكور بسلك الحرس الوطني لسنة 2025.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المترشحين المعنيين بهذه المناظرة، والذين تلقّوا إرسالية قصيرة (SMS) في الغرض على هواتفهم الجوالة، إلى الولوج إلى موقع الواب الرسمي الخاص بانتدابات وزارة الداخلية – الحرس الوطني – للاطلاع على نتائجهم وطباعة الاستدعاءات الخاصة بهم، قصد الاستظهار بها يوم إجراء الاختبارات الموالية.