اعفاء هذه المسؤولة من مهامها..#خبر_عاجل

عاجل/ بقرار من وزير الداخلية: تسميات جديدة..

من بينهم أربعيني: القبض على 8 أشخاص قاموا بحرق الراية الوطنية بمدرسة إبتدائية..#خبر_عاجل

انقاذ 94 مهاجرا غير شرعي بعد تعطل قاربهم..#خبر_عاجل

بلاغ هام للإدارة العامة للحرس الوطني..#خبر_عاجل

2025/11/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

افادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها أنه تم بداية من الخميس 06 نوفمبر 2025، على الساعة الرابعة مساءً (16:00)، الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية الخاصة بمناظرة انتداب عرفاء ذكور بسلك الحرس الوطني لسنة 2025.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المترشحين المعنيين بهذه المناظرة، والذين تلقّوا إرسالية قصيرة (SMS) في الغرض على هواتفهم الجوالة، إلى الولوج إلى موقع الواب الرسمي الخاص بانتدابات وزارة الداخلية – الحرس الوطني – للاطلاع على نتائجهم وطباعة الاستدعاءات الخاصة بهم، قصد الاستظهار بها يوم إجراء الاختبارات الموالية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn