عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..

أفادت الشرطة في إندونيسيا بإصابة العشرات ونقلهم إلى مستشفيات جراء انفجار في مسجد في أثناء صلاة الجمعة داخل مجمع مدارس في العاصمة جاكرتا.

وقال قائد شرطة المدينة أسيب إيدي سوهيري إن الشرطة تحقق لمعرفة سبب الانفجار الذي وقع في منطقة كيلابا جادينج بشمال جاكرتا.

وأضاف أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات بلغ 54، مشيرا إلى أن الإصابات تتنوع ما بين الطفيفة والخطيرة وشملت حروقا.

وعرضت قناتان تلفزيونيتان لقطات لصف من قوات الشرطة حول المدرسة وسيارات إسعاف على أهبة الاستعداد. ولم تظهر صور للمسجد أي أضرار جسيمة.