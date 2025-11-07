عاجل/ هذا ما أمر به وزير الدفاع الاسرائيلي..

رغم تأكيد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن بلاده تضغط على إسرائيل من أجل السماح لعناصر حماس العالقين في جنوب قطاع غزة بالمغادرة بعد تسليم أسلحتهم، أطل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مؤكداً أنه أوعز إلى الجيش بتدمير كافة الأنفاق.

وقال كاتس في منشور على حسابه في إكس اليوم الجمعة، “أصدرت تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بتدمير جميع الأنفاق في غزة بشكل تام”.

“لا أنفاق.. لا حماس”

كما أضاف أنه طلب تدمير تلك الأنفاق “حتى آخر واحد منها”، وفق تعبيره. وختم قائلاً: “لا أنفاق إذن لا حماس”.

أتى هذا الموقف بعدما كشف ويتكوف أن واشنطن تضغط على إسرائيل لمنح ممر آمن لما بين 100 إلى 200 من عناصر حماس المحاصرين حاليًا في الأنفاق تحت مدينة رفح، مقابل تسليم أسلحتهم. واعتبر أن هذه المبادرة التي تركز على هؤلاء المقاتلين الموجودين في منطقة تخضع لسيطرة إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ستكون بمثابة “نموذج” لبرنامج نزع السلاح والعفو الأوسع.

بين 200 و300؟

ويتواجد ما بين 200 إلى 300 مقاتل من حماس تحت الأرض في أنفاق القطاع وفق تقديرات إسرائيلية. في حين أبلغت حماس الوسطاء أن العدد أقرب إلى 100، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

كما أوضح مسؤولون إسرائيليون وعرب أن معظمهم عالقون في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع، بينما يتواجد بعضهم أيضًا في مناطق وسط وشمال وجنوب غزة، في أحياء بشرق خان يونس وبيت حانون والشجاعية.

بينما رجّح مسؤولون عرب أن بعضهم ماتوا جوعًا، نظرًا لتناقص إمدادات الغذاء.

