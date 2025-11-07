عاجل/ وزير التجارة يؤكّد تجميد الزيادة في أسعار هذه المواد..

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ، أنه في إطار المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، تعمل الوزارة على تجميد الزيادات في أسعار المواد المؤطرة وهوامش ربحها ومواصلة العمل على التسقيف الظرفي للأسعار وهوامش الربح القصوى للمنتجات التي تشهد إرتفاعا في الأسعار، مضيفا أنه سيتواصل العمل بمنظومة نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك والإستمرار في إعتماد نقاط البيع بأسعار تفاضلية وتوسيع امتدادها الزمني على كامل السنة .

وجاء ذلك في اطار تقديم الوزير، اليوم الجمعة، أبرز ملامح مشروع ميزانية مهمة التجارة وتنمية الصادرات لسنة 2026 أمام لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة في جلسة مشتركة مع لجنة القطاعات الانتاجية.

وقال الوزير أن ميزانية مهمة التجارة تمثل 6.7% من ميزانية الدولة و0.3% من ميزانية الدولة دون نفقات دعم المواد الأساسية.

وأكد الوزير خلال كلمته على أن الوزارة وفرت حتى اليوم مخزونا استراتيجيا يغطي احتياجات شهرين للمواد الحساسة للتجارة .

وتبلغ قيمة الميزانية المعروضة اليوم 4260.000 مليون دينار مقارنة بـ3971.210 مليون دينار السنة الفارطة اي بفارق 288.790 مليون دينار.