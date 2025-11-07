عاجل/ مع جوهر بن مبارك: سياسي مسجون يدخل في اضراب جوع مفتوح

عاجل/ هذا ما أمر به وزير الدفاع الاسرائيلي..

أعلن الحزب الجمهوري في بلاغ الجمعة 7 نوفمبر، عن دخول أمينه العام عصام الشابي في اضراب جوع بسجنه.
ونقل الحزب رسالة لعصام الشابي من سجنه والتي جاء فيها، “لا أكره الحياة ولا أحب الموت، لكنني أفضل الموت شامخا من أجل حقي وحق شعبي في الحرية والكرامة، على أن أعيش بين الحفر. لذلك قررت مقاومة الظلم والطغيان إلى آخر رمق والدخول في اضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 دفاعا عن استقلال القضاء ومن أجل الافراج عن كل معتقلي الرأي في بلادي.
يذكر ان عصام الشابي هو من بين السياسيين المسجونين في مايعرف بقضية التآمر على امن الدولة، ومحكوم ابتدائيا بالسجن 18 عاما.
وياتي قرار الشابي بالاضراب تزامنا مع اضراب الجوع الوحشي الذي يشنه جوهر بن مبارك منذ حوالي اسبوع، والذي يواجه الحكم نفسه في القضية ذاتها.

