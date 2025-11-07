“أكلت من كل القصاع”: هكذا ردّت المرابط على المسدّي تحت قبة البرلمان..#خبر_عاجل

كشفت النائب فاطمة المسدي خلال الجلسة العامة البرلمانية مساء اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، عن امضاء عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة.

واعتبرت المسدي في مداخلتها، أن هناك من يتربص بالدولة ويريد الاطاحة بمؤسساتها من أجل حل البرلمان وإسقاط النظام، وفق قولها.

وفي ردّها على مداخلة زميلتها، قالت الناىب سيرين مرابط: ” أكلت من كل القصاع الحزبية وعندك الحق تخاف من حل البرلمان لأنك متعودة بامتيازات البرلمان ..أما نحن في المجلس عنا الدكاترة والمحامين والقضاة.. وسحب الثقة طريقة صحية وديمقراطية “.

يذكر ان جلسة عامة مشتركة تنعقد حاليا بالبرلمان للمصادقة على ميزانية مجلسي الشعب والجهات والاقاليم لسنة 2026.