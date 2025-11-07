بخصوص إضرابه الوحشي: غازي الشواشي يوجّه هذه الرسالة الى جوهر بن مبارك..#خبر_عاجل

نشرت عائلة غازي الشواشي، السياسي المسجون بسجن الناظور والمحكوم ابتدائيا بالسجن 18سنة في قضية التآمر على امن الدولة، رسالة وجهها الشواشي الى السياسي المسجون على ذمة نفس القضية، جوهر بن مبارك، والذي يخوض اضرابا وحشيا عن الطعام منذ حوالي اسبوع.

وفي ما يلي نص الرسالة:

“سجن الناظور، بنزرت، 7 نوفمبر

صديقي العزيز جوهر،

لست وحدك في هذا الطريق. نحن معك في كل خطوة. لن نتراجع عن الصمود و المقاومة حتى نحقّق حلمنا المشترك في تأسيس وطن لطالما آمنّا به و بمستقبله.

كن على يقين أن زوال هذا النظام بات حتميّا و هو اليوم أقرب من أي وقت مضى. لذلك كن مستعدّا عندما يحين وقت بناء تونس الجديدة، تونس الحرية و الكرامة و العدالة.

رجائي أن ترفع هذا الإضراب، من أجل عائلتك و من أجل تونس التي مازالت في حاجة إليك. لا تخاطر بحياتك في مواجهة عصابة من المتحيلين و الفاشلين فهم لا يستحقّون تضحيتك.

صبرا جميلا صديقي.

مع كل المحبّة و الدعاء بالسلامة.

رفيقك في السجن و الحرّيّة،

غازي الشواشي”.