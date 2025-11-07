تعيين سفير جديد للبنان في تونس

استقبل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الجمعة 07 نوفمبر 2025 بمقرّ الوزارة، ميلاد نمّور، الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا للجمهورية اللبنانية بتونس.

وشكّل اللقاء مناسبة جدّد خلالها الوزير التأكيد على موقف تونس المبدئي والثابت الداعم للبنان في مواجهة اعتداءات الكيان المحتلّ على أمن وسلامة ووحدة الأراضي اللبنانية، واستقرار شعبه الشقيق.

ومن جانبه، عبّر السفير اللبناني عن اعتزازه بتعيينه سفيرا لبلاده بتونس، معربا عن تقديره لمواقف رئيس الجمهورية الداعمة للبنان وشعبه الشقيق.

كما تمّ التأكيد على الحرص المشترك على إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير علاقات الأخوّة والتعاون التونسية اللبنانية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتربوية والجامعية.