عاجل/ إنهيار محادثات السلام بين باكستان وافغانستان

2025/11/07 أخبار عالمية, أهم الأخبار, سياسة

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، الجمعة، إن محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول، انهارت.
وأوضح الوزير الباكستاني، أن محادثات السلام، التي كانت تهدف إلى وقف تجدد الاشتباكات الحدودية، “علقت”، مضيفا أنه “لا يوجد برنامج للجولة الرابعة من المحادثات”.
وأضاف المسؤول الباكستاني لقناة “جيو نيوز” التلفزيونية الباكستانية، أن وقف إطلاق النار سيستمر “طالما لم تحدث أي هجمات من الأراضي الأفغانية”.
وأفاد آصف أن الوفد الأفغاني “لم يكن مستعدا لتوقيع أي اتفاق مكتوب”، مضيفا أن باكستان ستقبل فقط باتفاق رسمي مكتوب.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن محادثات السلام بين الجانبين توقفت، بعد يوم من تبادل الاتهامات بتصعيد الاشتباكات على الحدود، ما يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار.

