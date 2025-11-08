عاجل/ قرارات الرابطة بشأن عامر دربال وأيمن دحمان

عاجل/ دربي العاصمة: بشرى سارّة لجماهير الافريقي بخصوص التذاكر

بخصوص إضرابه الوحشي: غازي الشواشي يوجّه هذه الرسالة الى جوهر بن مبارك..#خبر_عاجل

عاجل/ فرنسا تدعو رعايا الى مغادرة هذه الدولة في أقرب وقت

الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل

2025/11/08 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يكون الطقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار مؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة ثم تشمل بقية جهات الشمال و محليا الوسط.

و الريح من القطاع الجنوبي بالشمال و الوسط و من القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل و معتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.

اما البحر شديد الاضطراب إلى محليا هائج بالشمال و مضطرب إلى شديد الاضطراب ببقية السواحل.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 18 و 22 درجة بالمناطق الغربية للشمال و الوسط و بين 23 و 27 درجة ببقية المناطق.

