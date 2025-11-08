الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل

يكون الطقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار مؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة ثم تشمل بقية جهات الشمال و محليا الوسط.

و الريح من القطاع الجنوبي بالشمال و الوسط و من القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل و معتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.

اما البحر شديد الاضطراب إلى محليا هائج بالشمال و مضطرب إلى شديد الاضطراب ببقية السواحل.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 18 و 22 درجة بالمناطق الغربية للشمال و الوسط و بين 23 و 27 درجة ببقية المناطق.