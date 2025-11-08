عاجل/ من أجل هذه التهمة: ايداع فنانة مشهورة السجن..

عاجل/ فرنسا تدعو رعايا الى مغادرة هذه الدولة في أقرب وقت

2025/11/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

‏أمرت النيابة العامة في الكويت، بحبس فنانة شهيرة 21 يومًا وإحالتها إلى السجن المركزي، على ذمة قضية أمن دولة.

يأتي قرار النيابة العامة على خلفية تسجيل صوتي للفنانة تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أوردته “القبس”الكويتية.

الممثلة المعروفة (والتي تُعتبر إحدى نجمات الفن بالكويت) موجودة في سجن النساء المركزي وهي قيد التحقيق حاليًا بسبب التسجيل الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الممثلة الشهيرة اتهمت بتسريب مكالمة صوتية قديمة نُسبت إليها وتضمّنت – بحسب ما ورد – عبارات وُصفت بأنها مسيئة لدولة الكويت.

