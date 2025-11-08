سامي الطاهري: ”على الاتحاد أن يستعيد زمام المبادرة بالوحدة ونبذ الخلافات الداخلية”..

قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم السبت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، إن المنظمة الشغيلة مدعوة إلى “استعادة زمام المبادرة فيما يتعلق بالمفاوضات ومختلف جوانب الشأن العام وذلك تبعا لما وصفه باختلال الموازين واضعاف المنظمة عبر كيل التهم وإثارة الرأي العام ضدها”.

ودعا سامي الطاهري النقابيين، خلال أشغال ندوة الإطارات النقابية بجهة توزر، إلى التحلي بالشجاعة والوحدة ونبذ الخلافات الداخلية معتبرا أن جزءا من الإشكاليات الراهنة للاتحاد تعود إلى التعتيم الإعلامي ضده وتغييبه في مواجهة سيل من التهم الموجهة لقيادات المنظمة بالفساد وغيرها مؤكدا أن جميع النقابيين ليسوا فوق القانون.

وتطرق الأمين العام المساعد من جهة أخرى خلال ندوة الإطارات النقابية الى جملة من المواضيع التي تهم بالخصوص الشأن العام والحق النقابي والمفاوضات لافتا إلى “التضييقات التي باتت تطال الحريات من خلال التضييق على الاعلام ومحاسبة المنظمات والأحزاب واضعافها و”المحاكمات الصورية” التي تطال بعض الناشطين السياسيين والإعلاميين” حسب تقديره.