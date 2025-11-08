حجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح بمسلخ عشوائي بمنوبة..#خبر_عاجل

عاجل/ نواب يدعون الى عقد جلسة حوار مغلقة مع رئيس الجمهورية..

8 وصفات طبيعية لإزالة السموم ودعم وظائف الكلى..تعرف عليها..

عاجل/ انهاء مهام هذا المسؤول بهذه الوزارة..

هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..

2025/11/08 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

يتوقع مشروع الميزان الاقتصادي تحقيق معدل نسبة تضخم، لكامل سنة 2026، في حدود 5.3 بالمائة.

وبلغت نسبة التضخم لشهر اكتوبر الفارط، 4.9 بالمائة، لاول مرة منذ سنة 2021، وسط توقع تسجيل معدل لهذه النسبة لكامل سنة 2025 في حدود 5.3 بالمائة.

وأظهرت وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي، ان الحكومة ستعمل، حفاظا على نسبة التضخم في مستوى 5.3 بالمائة لكامل سنة 2026، على “دعم القدرة الشرائية للمواطن والتحكم في نسق تطور الأسعار الذي يُعتبر من أولويات العمل التنموي خلال الفترة القادمة”.

وينتظر، للغرض، أن تشهد السنة القادمة، وفق ذات المصدر، “تواصل الجهود الرامية إلى التحكم في التضخم وحصره في مستويات مقبولة مع التركيز على توفير المواد الأساسية في السوق بصفة منتظمة بفضل تكوين مخزونات احتياطية وتكثيف المراقبة للحد من المضاربات والتصدي للاحتكار وكذلك مزيد تنظيم مسالك التوزيع”.

واعتبر مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة، أن تحسن الإنتاج الفلاحي وانخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية من شأنه أن يسهم في مزيد تخفيف الضغوط على الأسعار.

ويتطلب بلوغ هذه الأهداف “تكريس مبدأ التكامل والتناسق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية بما يعزز النجاعة ويضمن حسن توظيف الموارد المتاحة”، كما يضيف المصدر ذاته.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn