عاجل/ بخصوص الوضع في قابس قرار هام من رئيس الدولة..

2025/11/08 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، ظهر السبت 8 نوفمبر 2025، في قصر قرطاج، المهندس في البتروكيمياء المتخرّج من جامعة شنغهاي للصّناعات الكيميائية بجمهورية الصّين الشّعبية، علي بن حمّود.

وكلّف رئيس الجمهوريّة، علي بن حمّود بتشكيل فريق عمل يتولّى بسرعة إيجاد حلول آنية في انتظار حلول استراتيجية في قابس وفي سائر أنحاء الجمهوريّة.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ إعلامي، بأنّ قيس سعيّد أشاد في بداية هذا اللّقاء بـ “العطاء غير المحدود وبالشّعور المفعم بالمسؤوليّة الوطنيّة علي بن حمّود إلى جانب عدد من الكفاءات التونسيّة الأخرى، فحين دعاه الواجب المقدّس لإيجاد حلول للوضع البيئي بقابس لم يتردّد لحظة واحدة في تلبية النّداء”، وفقًا لتعبيره.

