عاجل/ تبعا للأوضاع الجوّية :الحماية المدنية بجندوبة تحذّر..

على إثر ما تشهده بعض المناطق بولاية جندوبة على غرار معتمديتي طبرقة وعين دراهم من هبوب لرياح قوية مرفوقة بنزول أمطار محليّا غزيرة ،أصدرت الإدارة الجهوية للحماية بجندوبة بلاغا دعت فيه جميع المواطنين إلى إتباع جملة من التوصيات .

وتتمثّل التوصيات وفق نص البلاغ في :

-الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول

– تجنّب الإقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية، خاصة بالقرب من الأودية والمنشآت المائية.

-تجنّب المجازفة بعبور الأودية: الإمتناع عن عبور الأودية مهما كانت الظروف، حيث يمكن أن تتسبب في حوادث خطيرة.

-تثبيت الأجسام القابلة للتطاير: تثبيت الأشياء القابلة للانجراف بفعل الرياح القوية، مثل الألواح الإعلانية واللافتات لتجنب وقوع إصابات.

تجنب لمس الأعمدة الكهربائية: الحذر من الاقتراب من الأعمدة الكهربائية أثناء وبعد نزول الأمطار، لتجنب خطر الصعق الكهربائي.

-تجنب ركن السيارات تحت الأشجار: ينصح بتجنب ركن السيارات تحت الأشجار خلال فترة هبوب الرياح القوية والعواصف الرعدية، حيث قد تتسبب الرياح في سقوط الأغصان أو حتى اقتلاع الأشجار بالكامل، مما يشكل خطرا كبيرا على وسائل النقل ويؤدي إلى أضرار مادية جسيمة.

-السياقة بحذر و انتباه و عدم السرعة .

-متابعة التطورات الجوية: البقاء على اطلاع على الحالة الجوية من خلال وسائل الإعلام، واتباع توصيات الجهات المختصة.