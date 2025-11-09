عاجل/ زلزال في البحر بقوّة 6.7 درجات وتحذير من تسونامي..

أصدرت اليابان، الأحد، تحذيرًا من تسونامي بعد أن ضرب زلزال في البحر بقوّة 6.7 درجات منطقة في شمال المحيط الهادئ.

ووقع الزلزال حوالى الساعة 17:03 (08:03 توقيت غرينيتش) في البحر قبالة إيواته، ما أدى إلى صدور تحذير من تسونامي محتمل قد يصل ارتفاع أمواجه إلى متر، بحسب هيئة الأرصاد اليابانية.

وتُعد اليابان من أكثر دول العالم عرضة للزلازل وأمواج التسونامي، نظرًا لوقوعها عند إلتقاء أربع صفائح تكتونية نشطة. ويؤدي هذا الموقع الجيولوجي الفريد إلى نشاط زلزالي دائم، تراقبه بدقة وكالة الأرصاد الجوية اليابانية التي تمتلك أحد أكثر أنظمة الإنذار المبكر تطورًا في العالم.

ويُطلق تحذير من تسونامي خلال دقائق معدودة إذا ما قدّر أن الزلزال قد يولد أمواجًا يصل ارتفاعها إلى متر أو أكثر.