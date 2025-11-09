هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..

سامي الطاهري: ”على الاتحاد أن يستعيد زمام المبادرة بالوحدة ونبذ الخلافات الداخلية”..

البنك المركزي التونسي: تراجع إجمالي النتيجة الصافية للبنوك الإسلامية بنسبة 10،6 بالمائة سنة 2024..

عاجل/ حريق بمستودع للعطورات..وهذه حصيلة الضحايا..

عاجل/ زلزال في البحر بقوّة 6.7 درجات وتحذير من تسونامي..

2025/11/09 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أصدرت اليابان، الأحد، تحذيرًا من تسونامي بعد أن ضرب زلزال في البحر بقوّة 6.7 درجات منطقة في شمال المحيط الهادئ.

ووقع الزلزال حوالى الساعة 17:03 (08:03 توقيت غرينيتش) في البحر قبالة إيواته، ما أدى إلى صدور تحذير من تسونامي محتمل قد يصل ارتفاع أمواجه إلى متر، بحسب هيئة الأرصاد اليابانية.

وتُعد اليابان من أكثر دول العالم عرضة للزلازل وأمواج التسونامي، نظرًا لوقوعها عند إلتقاء أربع صفائح تكتونية نشطة. ويؤدي هذا الموقع الجيولوجي الفريد إلى نشاط زلزالي دائم، تراقبه بدقة وكالة الأرصاد الجوية اليابانية التي تمتلك أحد أكثر أنظمة الإنذار المبكر تطورًا في العالم.

ويُطلق تحذير من تسونامي خلال دقائق معدودة إذا ما قدّر أن الزلزال قد يولد أمواجًا يصل ارتفاعها إلى متر أو أكثر.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn