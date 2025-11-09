هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..

احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل

2025/11/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اعلنت الادارة العامة للديوانة التونسية مساء اليوم السبت عن احباط مصالح الديوانة العاملة بالمعبر الحدودي بالذهيبة (ولاية تطاوين) محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية خارج تونس بقيمة تفوق 3 ملايين دينار.

وجاء في بلاغ انه وفي إطار مكافحة تهريب العملة الأجنبية الى خارج البلاد التونسية، تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي بالذهيبة من إحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة تناهز 984 ألف أورو كانت مخفية بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي كانت تستعد لمغادرة التراب التونسي.
وتم اخضاع السيارة إلى التفتيش الدقيق والعثور على مبلغ العملة الأجنبية مخفي بإحكام داخلها. و تم تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

