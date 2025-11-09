عاجل/ تعلّيق عمل شركة “شي إن” الصينية في فرنسا..

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن بدء إجراءات تعليق المنصة الرقمية التابعة لشركة “شي إن” (Shein) الصينية في فرنسا، في ظلّ الجدل المتزايد حول أنشطتها، وإتهامها بالإحتيال على الأطفال وبيع دمى ومجسّمات لها صلة بالمواضيع الإباحية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن الحكومة باشرت إجراءات تعليق عمل منصة “شي إن” في فرنسا، إلى أن تثبت للسلطات العامة أن جميع محتوياتها أصبحت متوافقة مع القوانين واللوائح المعمول بها.

من جانبها، أعلنت الشركة أنها تأخذ علما بقرار الحكومة الفرنسية القاضي بتعليق نشاطها مؤقتا في فرنسا، مؤكدة رغبتها في الانخراط في حوار سريع مع السلطات.

وتواجه الشركة انتقادات بعد أن اكتشفت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي وجود دمى جنسية مصممة بشكل أطفال معروضة على موقع الشركة الإلكتروني.