عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..

أكدّت النائب ماجدة الورغي عن كُتلة صوت الجمهورية، أنّ في إطار اتفاقية بين مؤسسة صناعية ودولة أجنبية، قامت هذه المؤسسة بتوزيع شارات تحمل شرائح تتبع تعمل بنظام GPS، على عُمّالها، لمراقبة مسار تنقلهم على الحافلة، وهو ما أثار استياء العمّال، حسب تعبيرها.

وقالت النائبة في جلسة عامة مشتركة لمناقشة مهمة وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية خالد النوري، “إنّ الشركة وتحت ضغط العُمّال الرافضين لهذا الإجراء، تراجعت عن قرارها، لكن دون إجراء تحقيق في المسألة من الجهات المعنية” وفق ما نقلته اذاعة الجوهرة اف ام..