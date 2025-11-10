هام/ كميات الامطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..

الكشف عن ميزانية رئاسة الحكومة..#خبر_عاجل

2025/11/10

شهدت الـ24 ساعة الماضية هطول كميات متفاوتة من الامطار تركزت خاصة في الشمال وبلغ اقصاها في ولاية جندوبة 85 مليمترا في عين دراهم و52 مليمترا في بني مطير و 46 مليمترا في سد بربرة، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وفيما يلي كميات الامطار المسجلة بحساب المليمتر وحسب الولايات:
*ولاية جندوبة: سد بوهرتمة 29// سد بربرة 46// بلطة بوعوان 18// فرنانة 30// وادي مليز 9// بني مطير 52// غار الدماء 14// عين دراهم 85// بوسالم 11// جندوبة 12// طبرقة 16
*ولاية باجة: محطة وادي الزرقا 3// سد سيدي سالم 3// باجة الجنوبية 17// عمدون 24// تيبار 13// سد كساب 20// نفزة 20// تستور 6// باجة المحطة 9// تبرسق 7//
*ولاية سليانة: الكريب 18//
*ولاية بنزرت: غار الملح 5// جومين14// سجنان 18// بنزرت 6//
*ولاية نابل: الميدة 9// حمام الاغزاز 5// الهوارية 7// قليبية 6// منزل تميم9//
*ولاية منوبة: شواط 6// منوبة 7// طبربة 4// المرناقية 4// الجديدة 4//

