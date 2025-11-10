هام/ كميات الامطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..

شهدت الـ24 ساعة الماضية هطول كميات متفاوتة من الامطار تركزت خاصة في الشمال وبلغ اقصاها في ولاية جندوبة 85 مليمترا في عين دراهم و52 مليمترا في بني مطير و 46 مليمترا في سد بربرة، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وفيما يلي كميات الامطار المسجلة بحساب المليمتر وحسب الولايات:

*ولاية جندوبة: سد بوهرتمة 29// سد بربرة 46// بلطة بوعوان 18// فرنانة 30// وادي مليز 9// بني مطير 52// غار الدماء 14// عين دراهم 85// بوسالم 11// جندوبة 12// طبرقة 16

*ولاية باجة: محطة وادي الزرقا 3// سد سيدي سالم 3// باجة الجنوبية 17// عمدون 24// تيبار 13// سد كساب 20// نفزة 20// تستور 6// باجة المحطة 9// تبرسق 7//

*ولاية سليانة: الكريب 18//

*ولاية بنزرت: غار الملح 5// جومين14// سجنان 18// بنزرت 6//

*ولاية نابل: الميدة 9// حمام الاغزاز 5// الهوارية 7// قليبية 6// منزل تميم9//

*ولاية منوبة: شواط 6// منوبة 7// طبربة 4// المرناقية 4// الجديدة 4//