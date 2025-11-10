عاجل/ البحر يلفظ 5 جثث بسواحل هذه الولاية

لفظت عدد من شواطئ ولاية بنزرت، اليوم الاثنين، 5 جثث آدمية مشوهة ومجهولة الهوية بعضها متآكلة ومبتورة الأطراف، حسب ما أفاد به مصدر محلي للديوان أف أم.

هذا وتم العثور على جثة مشوهة في شاطئ الذروة بهنشير الحويشات التابعة لعمادة تسكراية من معتمدية بنزرت الجنوبية و3 جثث أخرى بشاطئ المرسى الطويلة بهنشير حمّادة كما تم العثور على جثة خامسة بالقرب من شاطئ سيدي البشير.

وقامت وحدات الحماية المدنية وفرقة الحرس البحري ببنزرت، بالتنسيق مع النيابة العمومية، برفع الجثث وتحويلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت للتشريح والتعرف على هوياتها.