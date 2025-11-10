نشر قرابة 3000 دعسوقة مفترسة للقضاء على الحشرة القرمزية بهذه الولاية

عاجل/ هذا عدد الانتدابات الجديدة بوزارة التربية..

2025/11/10 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

انطلقت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، بالتعاون مع المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم، وبمساندة جمعيتيْ “صولي قرين” و”تونس كلين آب”، بنثر 2500 إلى 3000 دعسوقة مكسيكية المفترسة للحد من انتشار الحشرة القرمزية، في إطار برنامج المكافحة البيولوجية للحشرة القرمزية.
وقد شملت العملية عددا من المناطق المُتضرّرة، بينها عمادة السميرات الجنوبية بمعتمدية الروحية، ومنطقة وادي أوزافة بعمادة مكثر، وعمادة الحمام بمعتمدية كسرى، حسبما نقلته موزاييك عن رئيس قسم مكتب حماية النباتات عن الإدارة الجهوية للفلاحة، خالد بدر الدين.

