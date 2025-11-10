إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الاثنين، عن إطلاق منصّة جديدة للشركات الأهلية تتضمّن السجل الوطني للشركات الأهلية، بهدف تبسيط إجراءات إحداثها عبر التسجيل الالكتروني وتقليص الوثائق الورقية.

وتهدف المنصّة إلى تمكين الباعثين من متابعة ملفاتهم الخاصّة وتكوين قاعدة بيانات خاصّة بالملف وتجميع الامتيازات المُخوّلة للشركات الأهلية، وتلافيا لتشتتها وإضفاء مزيد الشفافية، وفق وزير تكنولوجيات الاتّصال سفيان الهميسي، خلال نقطة إعلامية مشتركة بين وزارتيْ التشغيل والتكوين المهني وتكنولوجيا الاتّصال، عقدت ظهر اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025.