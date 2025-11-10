هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق..#خبر_عاجل



أكدت مصادر إعلامية رومانية مساء اليوم الاثنين أن غرفة فض النزاعات في الفيفا حكمت لصالح المدرب الروماني السابق للترجي في نزاعه مع الفريق

وحسب قناة digisport الرومانية سيكون الترجي الرياضي مطالباً بدفع 470 الف اورو لريجيكامبف كتعويض إلى غاية جوان 2026 موعد نهاية عقده علما وأنه كان يتقاضى 35 الف يورو شهريا

وكان الروماني قد خسر نزاعه الثاني مع الترجي بسبب وصول الفريق إلى كأس العالم للأندية واقالته قبل المشاركة حيث طالب بمبلغ اضافي قدره 100 الف اورو

واوضحت نفس المصادر أن الترجي قرر التوجه إلى التاس من أجل إثبات أن الاتفاق مع ريجيكامبف على فسخ عقده تم بالتراضي مع دفع أجرة شهرين

يشار إلى أن الترجي أنهى تعاقده مع ريجيكامبف في أعقاب الموسم الماضي لسوء النتائج