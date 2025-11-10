عاجل/ ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض نظيره السوري أحمد الشرع، في محادثات غير مسبوقة بعد أيّام من قيام واشنطن بشطب اسم الشرع من قائمة الإرهاب.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ “الرئيس السوري وصل إلى البيت الأبيض.. كذلك، بدأ الاجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس الشرع”.

ووصل أحمد الشرع إلى الولايات المُتّحدة في زيارة رسمية وُصفت بأنّها “تاريخية”، إذ تُعدّ الأولى لرئيس سوري منذ عام 1946.

وكان أحمد الشرع التقى ترامب في السعودية خلال الجولة الإقليمية التي قام بها الرئيس الأمريكي في ماي.