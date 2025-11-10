نشر قرابة 3000 دعسوقة مفترسة للقضاء على الحشرة القرمزية بهذه الولاية

عاجل/ انفجار في العاصمة الهندية نيودلهي.. وهذه حصيلة القتلى

عاجل/ البحر يلفظ 5 جثث بسواحل هذه الولاية

قريبا.. البرلمان ينظر في تنقيح هذا القانون الأساسي..#خبر_عاجل

عاجل/ تجميد نشاط عدد من الجمعيات: مدير ديوان رئيسة الحكومة يكشف..

2025/11/10 أهم الأخبار, تونس, سياسة

انعقدت اليوم الإثنين عليه عامة بمقر البرلمان تعلقت بمناقشة ميزانية مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2026.
ومن جهته اكّد مدير ديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي أنّ مصالح رئاسة الحكومة تعمل بصفة تشاركية مع الجمعيات وتتولى توضيح أحكام المرسوم المنظم للعمل الجمعياتي، مثمّنا الدور النبيل التي تلعبه مكونات المجتمع المدني في معاضدة مجهود الدولة خاصة في الجانب الاجتماعي من خلال الإحاطة بالفئات الهشة.
وبيّن منصف حمدي أن العقوبات الصادرة في حق بعض الجمعيات والمتعلقة بتعليق النشاط لا تصدر عن مصالح رئاسة الحكومة وإنما تصدر عن القضاء.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn