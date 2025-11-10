عاجل/ السفير الامريكي الجديد بتونس يباشر عمله

أعلنت السفارة الأميركية في تونس عن وصول السفير الجديد بيل بزّي إلى السفارة اليوم لبدء عمله في تعزيز العلاقات بين البلدين، وفق منشور على فيسبوك.

وكان بيل بزّي أدى اليمين الدستورية سفيرًا للولايات المتّحدة الأمريكية لدى تونس في شهر أكتوبر من سنة 2025. وقبل تعيينه في السلك الدبلوماسي، تولّى السفير بزّي منصب عمدة مدينة ديربورن هايتس بولاية ميشيغان، بعد انتخابه سنة 2021. كما تقلّد قبل ذلك خطّة رئيس مؤقّت لمجلس المدينة، كما خدم لمدّة 21 عامًا في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، وشغل مناصب قيادية في شركتين من أشهر الشركات الأمريكية المدرجة في قائمة فورتشن 500.

هذا وتشمل مسيرته المهنية عمله في شركة بوينغ كمدير للجودة ومدقّق رئيسي، وفي شركة فورد موتور كمهندس تطوير منتجات، حيث عزّز السلامة العامّة والإنتاجية الاقتصادية من خلال عمليّات التدقيق التنظيمي ومبادرات تركّز على الامتثال.

ويحمل السفير بزّي شهادة ماجستير في علوم الطيران وشهادة بكالوريوس علوم في الطيران المهني من جامعة إمبري-ريدل للطيران، وفق تقرير على موقع السفارة.