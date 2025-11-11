QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس

افتتح QNBتونس فرعاً جديداً لأوائل QNB في مدينة صفاقس لخدمة كبار الحرفاء المميزين، انطلاقاً من دوره الرائد في تقديم أحدث الخدمات البنكية والحلول المالية المصممة لتناسب احتياجاتهم.

ويشكّل افتتاح الفرع الجديد خطوة هامة في ظلّ التزام البنك بتنفيذ رؤيته في تقديم تجربة بنكية متكاملة تتماشى مع أسلوب حياة حرفائه، إلى جانب حرصه على التواجد في هذه المدينة التي تتميز بطابع خاص وأهمية اقتصادية.

ويقدم الفرع، الذي يتميز بتصميمه العصري الأنيق، تجربة مصرفية مخصصة لحرفاء أوائل QNB مع فريق عمل متخصص لخدمة كبار الحرفاء وتقديم الاستشارات المالية والاستثمارية المناسبة لهم.

وتتضمن هذه الخدمات تخصيص موظفي علاقات للتعامل مباشرة مع الحرفاء المميزين ومزايا حصرية تشمل أسعار فائدة تفاضلية، وحلول ادخار واستثمار بكل العملات، ومنتجات وخدمات التمويل الشخصي، وغيرها.

ويأتي الفرع الجديد لتعزيز شبكة QNB تونس الذي يتواجد في 11 ولاية منها 3فروع لحرفاء أوائل في شارع محمد الخامس في تونس وسوسة والآن في صفاقس، إضافة إلى 3 مراكز أعمال مخصصة للشركات في تونس وحمام سوسة، ومكتب صرف بمطار تونس قرطاج