عاجل/ انتدابات هامة بوزارة الدفاع سنة 2026..

قُدّرت ميزانية مهمة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، بـ738ر6322 مليون دينار تعهدا، بتطور قدره 13 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2025.

وستشهد السنة المقبلة جملة من الانتدابات لفائدة المؤسسة العسكرية توزعت بين 3500 انتداب مبرمجة لفائدة المدارس العسكرية و859 انتدابات في اختصاصات مختلفة لا يتم تكوينها بالمدارس العسكرية من العسكريين والمدنيين لفائدة المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية و186 انتدابا لفائدة المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.