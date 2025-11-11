المشي اليومي يساعد على مقاومة “الزهايمر”..

كشفت دراسة علمية أمريكية أن قطع خمسة آلاف خطوة في اليوم قد يقلل من التغيرات البيولوجية السلبية التي تطرأ على المخ نتيجة الإصابة بمرض الزهايمر.

وأوضح فريق الدراسة من عدة مؤسسات بحثية نشرتها الدورية العلمية “Nature” المتخصصة في الأبحاث العلمية، أن السير خمسة آلاف خطوة يوميا يقلل تراكم بروتين “تاو”، وهو أحد العناصر الرئيسية لمرض الزهايمر، حيث تنتشر هذه البروتينات في المخ مع تقدم المرض، مما يؤدي إلى تدهور الذاكرة والوظائف الإدراكية.

وشملت الدراسة نحو 300 شخص بالغ تتراوح أعمارهم ما بين 50 إلى 90 عاما ممن تم تشخيص إصابتهم بمرض الزهايمر في فترة ما قبل المرحلة السريرية، التي تظهر فيها الأعراض بشكل واضح على المرضى.

وخلصت الدراسة إلى أن المتطوعين الذين يقطعون مسافات أطول تتراوح ما بين خمسة إلى سبعة آلاف خطوة يوميا تقل لديهم بروتينات “تاو” ويحتفظون بقدراتهم العقلية لفترة أطول، وتراجعت لدى المتطوعين الذين كانوا يسيرون ثلاثة آلاف خطوة يوميا الأعراض المرضية.

ونقل الموقع الإلكتروني “هيلث داي”، المتخصص في الأبحاث العلمية، عن باحثين مشاركين في الدراسة قولهم إن السير خمسة آلاف خطوة في اليوم هو هدف قابل للتحقيق بالنسبة للبالغين من كبار السن.