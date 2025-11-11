سفير تونس ببكين: التعاون مع الصين سيشمل كل القطاعات..

أفاد سفير الجمهورية التونسية ببكين عادل العربي بأن الصين الشعبية تحافظ على موقعها في صدارة الاقتصاد العالمي كثاني منتج وثاني سوق استهلاكية في العالم، ما يجعلها ذات آفاق نمو مستقر يمكن أن تستوعب منتوجات من الصادرات التونسيةمضيفا أن التعاون سيشمل كل القطاعات بما في ذلك دعم وفود السياح الصينيين إلى تونس وكذلك تعزيز حضور الطلبة التونسيين في الجامعات الصينية

وأشار إلى أن السفارة تتواصل باستمرار مع مختلف الوزارات والجامعات الصينية لتشجيع عمداء ورؤساء وأساتذة هذه الجامعات على تخصيص منح إضافية للطلبة التونسيين والتكفل بتغطية تكاليف جزء من دراساتهم، وفق ما صرح به في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وفيما يتعلّق بالسياحة، أفاد السفير بأن خصوصية السياح الصينيين تتمثل في متانة الارتباط بين الجانبين الثقافي والتجاري، فالسائح الصيني يقبل على طلب الخدمة أكثر فأكثر حين يعرف الخصائص الثقافية فهو يرغب في استكشاف ميزات تونس حضاريا وثقافيا قبل اختيارها كوجهة .

وأضاف أن سفارة تونس ببكبن تحث باستمرار الشركات التونسية على المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية ووزارة التجارة وفّرت آليات وحوافز مهمة لدعم الشراكات التونسية الصينية في تصدير منتوجاتها إلى السوق الصينية، فضلا عن تحفيز المؤسسات التونسية على توسيع شراكاتها مع نظيراتها الصينية.