عاجل: المحامية دليلة مصدّق تكشف آخر مستجدات الوضع الصحي لشقيقها جوهر بن مبارك..

أكّدت المحامية دليلة بن مبارك مصدق، أن صحّة شقيقها السجين جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له، مشيرة إلى أنّها لم تتمكّن، أمس الإثنين، من رؤيته رغم الانتظار لساعات بسبب عدم وجود كرسي متحرّك في السّجن لنقله عليه.

ولاحظت خلال ندوة صحفية عقدها عائلات المساجين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، مساء الإثنين، أن الخبر المفرح الذي تلقته اليوم يتمثل في أن إدارة سجن بلي (ولاية نابل) نقلت شقيقها الى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم إلّا أنه رفض اي تدخل طبي لتتم إعادته الى زنزانته، واكتفاءه بشرب الماء فقط .

وقالت المحامية إن المدير العام للصحة التابع للهيئة العامة للسجون التقى، لمدة ساعة، شقيقها جوهر بن مبارك الذي كان قد أعلن يوم 29 أكتوبر الماضي، دخوله في إضراب جوع وحشي عن الطعام والماء والدّواء احتجاجا على ظروف محاكمته، داخل زنزانته، في محاولة لإقناعه بالتراجع عن إضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه مؤكدا له أن ما يقوم به يشكل خطرا على صحّته.

وأكدت في هذا الصدد أن صحة شقيقها، الذي يحاكم صحبة مجموعة من السياسيين في ما عرف ب”قضية التآمر على أمن الدولة”، في تدهور متواصل وأنه مهدد بالموت في أي لحظة.