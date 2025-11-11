قضية سنية الدهماني..هذه آخر المستجدات..#خبر_عاجل

قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 حجز ملف القضية المرفوعة ضد المحامية سنية الدهماني اثر الجلسة لتحديد موعد الجلسة القادمة.

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة سنية الدهماني بحالة سراح، موقوفة على ذمة قضايا أخرى على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العامة للسجون اثر تصريحات أدلت بها حول وضعية السجون في تونس.

ورفضت محكمة التعقيب إحالة سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية، وأعادت الملف الى دائرة الاتهام والتي قررت احالتها على الدائرة المذكورة استنادا الى المرسوم عدد 54 في الفقرة المتعلقة بالموظفين العموميين وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.