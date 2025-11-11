عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم..

تمكنت مصالح الديوانة التونسية خلال الأسبوع الفارط من حجز أكثر من 5 ملايين دينار في عمليتين نوعيتين متتاليتين، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الديوانة شكري الجبري.

وقال الجبري، إنّ “العملية الأولى تمّت بمعبر ذهيبة، حيث اشتبه أحد أعوان الديوانة في مواطن أجنبي كان يستعد لمغادرة التراب التونسي على متن سيارة تحمل ترقيما أجنبيا وبعد تفتيش دقيق للسيارة، تم العثور على مبلغ هام من العملة الأجنبية مخفي بإحكام داخل مكونات السيارة، بلغ حوالي 980 ألف أورو، أي ما يعادل أكثر من 3 ملايين دينار وقد تم حجز المبلغ بالتنسيق مع النيابة العمومية، وأُحيل المعني بالأمر على المصالح الأمنية لمواصلة التحقيق”.

وأضاف الجبري أنّ “العملية الثانية، فقد تم تنفيذها في معبر رأس الجدير، حيث تم ضبط مواطن أجنبي آخر كان بصدد مغادرة البلاد وبنفس الأسلوب، أثار شكوك أعوان الديوانة الذين قاموا بتفتيش السيارة ليعثروا على أكثر من 400 ألف أورو، أي ما يعادل حوالي 1.5 مليون دينار وقد تم حجز المبلغ وإحالة المشتبه به على الجهات الأمنية لمزيد من البحث”.

وأكد الناطق الرسمي أن “هذه الفترة من السنة تشهد عادة ارتفاعا في وتيرة التنقلات، ما ينعكس على نشاط عمليات التهريب بمختلف أنواعها، سواء تعلق الأمر بالمخدرات أو العملة أو المواد الغذائية والملابس الجاهزة والسجائر وشدد على أن أعوان الديوانة يتمتعون بفطنة عالية وجاهزية تامة للدفاع عن الاقتصاد الوطني وحماية صحة المواطنين”.