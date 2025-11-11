وزير الشؤون الاجتماعية يكشف: عائلات تتمتع بمنح دون وجه حق..#خبر_عاجل

الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..

2025/11/11 أهم الأخبار, تونس, سياسة, مجتمع

عرض وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، اليوم الثلاثاء، مشروع ميزانية وزارته أمام لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وشدد الوزير في كلمات على ضرورة مراجعة منظومة التدخلات المالية للوزارة في أقرب وقت ممكن قصد ضمان توجيهها توجيها حسنا، وفق تعبيره.
وقال الوزير إنّ إصدار المنشور رقم 5 لم يمس من حقوق الأشخاص، وهو مازال لم يدخل بعد حيّز التطبيق الفعلي، وما تمّ إنجازه إلى الآن لا يتعدى توسيع مجال التقاطعات بين مختلف المنظومات، وهو ما أفضى إلى وجود عدّة تجاوزات لعائلات تتمتّع بمنح لأكثر من عقديْن، مستشهدا بضبط إحدى الحالات التي دأبت على الحصول على منحة مساعدة مالية منذ سنة 1989 رغم عدم توفّر أيّ من الشروط الموضوعية.

