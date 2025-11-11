عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر

أعلنت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة في بلاغها الصادر اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أنه وفي إطار استكمال انجاز مشروع الخط «D» للشبكة الحديدية السريعة وبالتنسيق مع السلط المحلية ومصالح شرطة المرور سيتم الغلق الجزئي والمؤقت لشارع الطيب المهيري في اتجاه الملاسين بجزئه الممتد بين نهج البلدية ونهج يوغرطة وذلك بصفة ظرفية ولمدة (06) أشهر بداية من يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 على الساعة العاشرة ليلا (س 22:00)، وتحويل حركة المرور على النحو التالي:

اما بالنسبة للقادمين من ساحة باردو في اتجاه الملاسين عبر الطيب المهيري يمكنهم الانعطاف إلى اليمين عبر مدخل الصندوق الوطني للتامين على المرض (CNAM) ومواصلة السير عبر شارع الجمهورية ثم الانعطاف يسارا الى شارع الطيب المهيري نحو الملاسين.

ودعت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة والانتباه للإشارات المرورية المركزة بمنطقة الأشغال