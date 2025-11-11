عاجل/ مواطن يعتدي بالعنف على قابض حافلة

تعرض قابض حافلة للنقل الحضري بصفاقس، مساء أمس الاثنين، الى الاعتداء بالعنف الشديد من طرف مواطن وذلك أثناء أدائه لعمله في محطة باب الجبلي بصفاقس، وفق ما صرح به كاتب عام زكي العيادي، اليوم الثلاثاء، لاذاعة الديوان.

وأشار العيادي، الى أن تفاصيل الحادثة تعود عندما كان قابض الحافلة يقوم أمس بعمله في محطة باب الجبلي أين طلب من أحد المواطنين بالالتزام بالصعود من الباب الخلفي للحافلة والاستظهار بتذكرته ليتفاجئ بإقدام المواطن على الاعتداء عليه وتوجيه لكمات له ما أدى الى تعرضه الى إصابات بليغة على مستوى الفم تسببت له في سقوط 4 أسنان هذا الى جانب تعرضه لإصابة على مستوى الرأس.

يشار الى أن الجامعة العامة للنقل، كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن وفاة سائق بشركة نقل تونس، إثر تعرضه “لاعتداء همجي” أثناء تأديته واجبه المهني وتأمين المرفق العمومي