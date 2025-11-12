عاجل/ إسرائيل تكشف عن شرطها للسماح بخروج مقاتلي حماس من رفح..

وسط الغموض الذي يلف حتى الآن مصير العشرات من مقاتلي حركة حماس العالقين في إحدى مناطق رفح جنوب قطاع غزة، كشف مصدر إسرائيلي عن شرط للسماح بخروجهم.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي الرفيع، اليوم الأربعاء، أنه “إذا تخلّى مسلحو حماس العالقين في رفح عن أسلحتهم سيسمح لهم بالخروج”، وفق ما نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية.

كما أضاف قائلاً “إذا تخلّى المئة مسلح المحاصرين داخل النفق في حي الجنينة برفح عن أسلحتهم وتعهدوا بعدم العودة إلى الإرهاب، فستسمح لهم إسرائيل بالخروج من المنطقة”.

وأردف “كلما تخلّى المسلحون عن أسلحتهم، وتصرفوا وفقاً لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتعهدوا بعدم العودة للإرهاب فسيسمح لهم بمغادرة الأنفاق”.

وكان المتحدث باسم حماس حازم قاسم، أكد أمس الثلاثاء أن إسرائيل افتعلت هذه الأزمة لإيجاد مبررات تعود من خلالها إلى حرب، وتخترق الخطة الأميركية للسلام في غزة. وأضاف في مداخلة مع “العربية/الحدث أن الحركة تعمل مع الوسطاء لحل أزمة “مقاتلي الأنفاق”، كاشفاً أن حلولاً إيجابية طرحت على طاولة البحث.

يذكر أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف كان أشار الأسبوع الماضي إلى أن حل المسألة سيكون اختبارا للخطوات المستقبلية في خطة وقف إطلاق النار الأوسع نطاقا. وأضاف أنه يمكن حلها من خلال توفير ممر آمن لهم إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس في غزة.

“العربية.نت”