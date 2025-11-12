أطباء بلا حدود تكشف: الأوضاع الإنسانية بغزة ما تزال مروعة..

قالت منظمة “أطباء بلا حدود”, اليوم الأربعاء, أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال مروعة بعد مرور شهر

على وقف إطلاق النار الهش بسبب خروقات الاحتلال, مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميا برصاص الجيش الصهيوني, وسط قيود مشددة على دخول المساعدات.

وأوضحت منسقة الطوارئ في المنظمة, كارولين سيغوين, في بيان لها, أن الكثير من الفلسطينيين يخاطرون بحياتهم بالعودة لتفقد منازلهم, بينما تقع مستشفيات رئيسية ضمن مناطق يحتلها الجيش, ما يعقد الوصول إلى الرعاية الطبية.

وأضافت أن الاحتلال يعرقل إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية ومستلزمات الإيواء والنظافة, مؤكدة أن المعاناة الحالية “يمكن تجنبها تماما”.

وأشارت إلى أن آلاف المهجرين يعيشون في خيام تفتقر للماء والكهرباء, وسط تكدس للنفايات وتفش للأمراض الجلدية والتنفسية والهضمية, مع اقتراب فصل الشتاء.

وطالبت المنظمة بالسماح الفوري بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.