مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل

أعلن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن فتح 3 مناظرات خارجية بالاختبارات لانتدابات في 12 خطة إدارية بحسب قرار صادر عن رئيس المجلس بالعدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتتعلق المناظرة الاولى بانتداب 7 متصرفين في السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز الموارد البشرية بالإدارات العمومية وضمان استمرارية العمل الإداري.

وتتوزع المناظرة على سبع خطط لسد شغورات في اختصاصات الحقوق (4 خطط) والعلوم الاقتصادية (3 خطط). وستخصص المناظرة الثانية لانتداب تقنيين بالسلك الاداري المشترك للإدارات العمومية، اذ تم تحديد الخطط المراد سدّ شعورها بأربع تنقسم إلى هندسة وتقنيات الصوت خطة واحدة وفوتوغرافي واحد وإعلامية وهندسة مدنية.

وتهم المناظرة الثالثة انتداب كتبة صحفيين بالسلك الإداري المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية وتحديد خطة واحدة في الغرض .

وتم تحديد تاريخ إجراء الاختبارات، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 والأيام الموالية واشتراط ارسال الترشحات عن بعد على الموقع الرسمي للمجلس الوطني للجهات والاقاليم.

وسيتم فتح التسجيل في هذه المناظرات يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 بعد الزوال على ان تختتم قائمة الترشحات يوم الاثنين غرة ديسمبر 2025.